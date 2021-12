PHOTO JASON BEAN, ASSOCIATED PRESS

L’ancien célèbre joueur de football et acteur âgé de 74 ans, acquitté pour meurtre en Californie et condamné pour vol à main armée à Las Vegas, a eu une bonne conduite et a été libéré de sa libération conditionnelle à compter du 1er décembre. On le voit ci-haut lors de son audience devant la commission des libérations conditionnelles du Nevada.