États-Unis

Poursuite contre l’État de New York

L’un des hommes innocentés pour l’assassinat de Malcolm X demande réparation

(New York) L’un des hommes récemment innocentés pour l’assassinat de Malcolm X en 1965 réclame plusieurs dizaines de millions de dollars à l’État de New York et à la ville elle-même, pour réparer son préjudice, ont annoncé mardi ses avocats.