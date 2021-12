États-Unis

Procès de Ghislaine Maxwell

Les procureurs ont bouclé leurs interrogatoires

(New York) Au procès pour trafic sexuel de Ghislaine Maxwell à New York, les procureurs ont terminé vendredi leurs interrogatoires des victimes présumées de l’ancienne partenaire du financier américain Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels et mort en prison en 2019.