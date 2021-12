États-Unis

Procès de Ghislaine Maxwell

Une table de massage au tribunal

(New York) Une table de massage pliante et de couleur verte utilisée par l’homme d’affaires Jeffrey Epstein a été apportée dans une salle d’audience de Manhattan et installée devant un jury vendredi pour étayer les allégations selon lesquelles il s’est associé à la britannique Ghislaine Maxwell pour exploiter sexuellement des victimes mineures.