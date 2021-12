États-Unis

Procès de Ghislaine Maxwell

Des règles très strictes étaient en vigueur dans la maison, selon un ancien employé

(New York) À son procès à New York pour trafic sexuel de mineures, Ghislaine Maxwell, ancienne compagne et collaboratrice du milliardaire américain Jeffrey Epstein mort en 2019, a été dépeinte jeudi comme la « maîtresse de maison » du financier, chargée de préserver le secret de ses crimes sexuels.