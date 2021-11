Lawrence Visoski, pilote de longue date de Jeffrey Epstein, a témoigné au procès de Ghislaine Maxwell, accusée de trafic sexuel à New York, le 30 novembre 2021.

(New York) Un pilote d’avion qui a travaillé pendant 30 ans pour le milliardaire décédé Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels, s’est souvenu mardi au procès de Ghislaine Maxwell d’avoir transporté des célébrités telles que Donald Trump, Bill Clinton et le prince Andrew, sans porter d’accusations à leur encontre.

Agence France-Presse

Devant une cour fédérale de Manhattan, l’ancienne mondaine Ghislaine Maxwell, 59 ans, comparaît depuis lundi pour avoir recruté des jeunes filles mineures de 1994 à 2004 et les avoir mis à disposition à des fins sexuelles d’Epstein.

Elle se dit innocente et plaide non coupable des six chefs d’accusation.

Le financier, avec lequel elle avait eu une relation et dont elle était l’une des principales collaboratrices, s’était suicidé en prison à l’été 2019 avant d’être jugé.

Interrogé mardi par l’un des avocats de l’accusée, l’ancien pilote d’Epstein, Lawrence Visoski, a répondu par l’affirmative quand on lui a demandé s’il se souvenait d’avoir déjà transporté dans un avion du milliardaire le prince Andrew, Donald Trump et Bill Clinton, des noms déjà cités parmi des personnalités ayant fréquenté Jeffrey Epstein.

Le prince Andrew, deuxième fils de la reine d’Angleterre Élisabeth II, est poursuivi au civil à New York pour abus sexuels par une victime du milliardaire américain, des faits qu’il a toujours contestés.

Le pilote, qui avait l’habitude de transporter les invités de Jeffrey Epstein, propriétaire de résidences à New York, en Floride, au Nouveau-Mexique ou dans les îles Vierges, s’est également souvenu de l’acteur Kevin Spacey.

Il a ensuite expliqué qu’il n’avait jamais été témoin de comportements inappropriés de la part de passagers, tout en précisant que son cockpit était fermé durant le vol. Puis il a ajouté qu’il n’avait « certainement pas vu » de passager avoir des relations sexuelles avec des mineurs.

Selon lui, Ghislaine Maxwell était la « numéro deux » de Jeffrey Epstein, qui se chargeait souvent de planifier des vols. La fille du magnat de la presse, Robert Maxwell, mort en 1991, est notamment poursuivie pour trafic sexuel de mineure et encourt la prison à vie au terme d’un procès qui doit durer six semaines.

Lawrence Visoski a aussi été interrogé sur l’une des témoins clés de l’accusation, mineure à l’époque des faits selon les procureurs. Il a répondu qu’à ses yeux, il s’agissait plutôt d’« une femme mûre ».