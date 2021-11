États-Unis

Ex-compagne de Jeffrey Epstein

Le procès de Ghislaine Maxwell s’ouvre à New York

(New York) Deux ans après le suicide en prison du milliardaire Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels, le procès de son ex-compagne Ghislaine Maxwell, accusée d’avoir recruté des jeunes filles mineures pour le financier et son entourage, commence lundi à New York.