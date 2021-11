États-Unis

Drame de Waukesha

Le suspect avait été mêlé à une « dispute domestique »

(New York) La police a révélé lundi après-midi que le suspect de la tragédie de Waukesha avait été impliqué dans une « dispute domestique » avant de monter à bord d’une Ford Escape rouge et de percuter la foule d’un défilé de Noël dans cette ville de la banlieue de Milwaukee, faisant cinq morts et au moins 48 blessés, dont plusieurs enfants.