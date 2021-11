Fernand de Varennes estime que les États-Unis disposent d’une « fresque incomplète de lois d’abord rédigées il y a plus de 60 ans et qui montrent des signes d’essoufflement ».

(Washington) Les États-Unis doivent remanier leur cadre législatif au niveau national pour garantir les droits de leurs minorités, a affirmé lundi un expert mandaté par l’ONU, selon qui des mesures prises par certains États américains pourraient saper la démocratie.

Agence France-Presse

Fernand de Varennes, le rapporteur spécial des Nations unies sur les questions relatives aux minorités, vient d’achever une visite de deux semaines dans le pays.

« L’une des principales conclusions, c’est qu’il y a besoin d’un “New Deal” aux États-Unis », a affirmé le responsable lors d’une conférence de presse par liaison vidéo.

Car, a-t-il déclaré, « les États-Unis détonnent parmi les démocraties par leur législation incomplète sur la reconnaissance des droits humains et leur protection ».

M. de Varennes a jugé que le pays disposait d’une « fresque incomplète de lois d’abord rédigées il y a plus de 60 ans et qui montrent des signes d’essoufflement ».

Ces lacunes participent à faire en sorte que des millions d’Américains, en particulier des membres de minorités, soient victimes d’une hausse des « inégalités, des discriminations et même d’exclusion » et d’une montée en flèche « des discours de haine et des crimes motivés par la haine », selon lui.

Si l’expert a salué l’action du gouvernement américain en matière de lutte contre le discours de haine visant les Américains d’origine asiatique, il a souligné que les Afro-Américains restaient « parmi les minorités les plus marginalisées du pays », « et de loin les plus susceptibles d’être empêchés de voter lors d’élections locales et fédérales, d’être incarcérés et d’être les cibles de discours de haine sur les réseaux sociaux ».

Il a aussi évoqué « ce qui pourrait être décrit comme un sabotage de la démocratie », à savoir « un nombre extraordinaire de mesures législatives dans plusieurs endroits du pays qui ont pour effet […] de rendre l’exercice du droit de vote plus difficile pour certaines minorités ».

L’expert, qui présentera son rapport définitif dans quelques mois, a dans le même contexte pointé du doigt le découpage de certaines circonscriptions électorales dans le but de diluer le poids de minorités (le « gerrymandering »), en nommant le Texas.

Il a enfin dit sa préoccupation de voir que le pays continuait à avoir « des niveaux différents de citoyenneté », en référence notamment aux habitants de Porto Rico, qui n’ont pas le droit de voter lors de l’élection présidentielle.