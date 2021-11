Muhammad Abdul Aziz, alors âgé de 26 ans, est escorté par un policier après son arrestation, à New York, le 26 février 1965. M. Aziz est l’un des deux hommes condamnés pour l’assassinat de Malcolm X en 1966. Il devrait être innocenté jeudi après plus d’un demi-siècle. Les procureurs affirment maintenant que les autorités ont caché des éléments de preuve à la défense durant le procès. Au moment des faits, M. Aziz s'appelait Norman Butler, mais a choisi ce nom conformément aux usages dans le mouvement Nation of Islam.

(New York) Deux hommes reconnus coupables de l’assassinat de Malcolm X devraient être innocentés après plus d’un demi-siècle, les procureurs affirmant maintenant que les autorités ont retenu des preuves dans le dossier, selon un article publié mercredi.

Le New York Times rapporte que Muhammad Aziz et feu Khalil Islam, qui ont passé des décennies en prison pour ce crime, seront disculpés après une enquête de près de deux ans menée par leurs avocats et le bureau du procureur du district de Manhattan. Une date d’audience est attendue jeudi.

« Ces hommes n’ont pas obtenu la justice qu’ils méritaient », a déclaré le procureur de district Cyrus Vance Jr. au journal.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Malcolm X s’adressant à des journalistes à l’hôtel Park-Sheraton de New York, le 12 mars 1964. L’une des figures les plus controversées et les plus convaincantes de l’ère des droits civiques, Malcolm X a été abattu alors qu’il commençait un discours dans la salle de bal Audubon de Harlem, le 21 février 1965.

M. Vance a publié sur Twitter que son bureau, l’organisation Innocence Project et un cabinet d’avocats allaient annuler les condamnations et que plus de détails viendraient jeudi.

Séparatisme noir

L’une des figures les plus controversées et les plus convaincantes de l’ère des droits civiques, Malcolm X est devenu célèbre en tant que porte-parole en chef de l’organisation Nation of Islam, proclamant le message porté par l’organisation musulmane noire à l’époque : le séparatisme racial comme voie vers l’épanouissement personnel. Il a exhorté les Noirs à revendiquer leurs droits « par tous les moyens nécessaires ».

Il a été abattu alors qu’il commençait un discours dans la salle de bal Audubon de Harlem, le 21 février 1965.

Muhammad Aziz, Khalil Islam et un troisième homme, Mujahid Abdul Halim — connu au moment du meurtre sous le nom de Talmadge Hayer et plus tard sous le nom de Thomas Hagan — ont été reconnus coupables de meurtre en mars 1966 et condamnés à la prison à vie.

M. Hagan a déclaré qu’il était l’un des trois hommes armés qui ont tiré sur Malcolm X, mais il a dit que ni M. Aziz ni M. Islam n’étaient impliqués. Les deux hommes, alors connus sous le nom de Norman 3X Butler et Thomas 15X Johnson, ont maintenu tout au long qu’ils étaient innocents.

PHOTO WCBS-TV, VIA ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cette photo, publiée par WCBS-TV, montre Thomas Hagan, 22 ans, se débattant durant son arrestation, alors que des policiers viennent de le sortir de la salle de bal où Malcolm X a été abattu à New York, le 21 février 1965. M. Hagan a déclaré qu’il était l’un des trois hommes armés qui ont tiré sur Malcolm X, mais il a dit que ni M. Aziz ni M. Islam n’étaient impliqués.

« Thomas 15 Johnson et Norman 3X Butler n’avaient rien à voir avec ce crime », avait dit M. Hagan dans une déclaration sous serment en 1977.

M. Hagan a été libéré sur parole en 2010. Il a identifié deux autres individus comme étant les hommes armés, mais personne d’autre n’a jamais été arrêté.

Selon le New York Times, la nouvelle enquête a révélé que le FBI avait des documents pointant vers d’autres suspects, et un témoin encore en vie a soutenu l’alibi que M. Aziz a offert depuis son procès — qu’il était chez lui, blessé à la jambe, au moment de la fusillade.

En outre, l’examen a révélé que les procureurs étaient au courant, mais n’avaient pas dévoilé que des agents infiltrés se trouvaient dans la salle de bal lorsque les coups de feu ont éclaté, et la police savait que quelqu’un avait appelé le quotidien Daily News de New York plus tôt dans la journée pour dire que Malcolm X serait tué.

« Ce n’était pas un simple oubli », a déclaré au New York Times Deborah François, avocate de MM. Aziz et Islam. « C’était le produit d’une faute extrême et grossière. »

M. Aziz est sorti de prison en 1985. Il a maintenant 83 ans.

M. Islam a été libéré deux ans plus tard et est décédé en 2009.

Le bureau du procureur du district de Manhattan a reconnu publiquement qu’il envisageait de rouvrir l’affaire après que Netflix a diffusé une série documentaire l’année dernière, Qui a tué Malcom X ?, qui explorait une théorie d’universitaires selon laquelle les deux hommes étaient innocents et que certains des vrais tueurs avaient échappé à la justice.