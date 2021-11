États-Unis

Vaste plan de 1200 milliards

Victoire à l’arraché pour Biden

À l’issue d’une longue journée où se sont étalées au grand jour leurs divisions et dysfonctions, les démocrates progressistes et modérés de la Chambre des représentants ont eu besoin de l’aide de républicains pour permettre à Joe Biden de remporter une victoire au forceps et de revendiquer une réalisation qui avait échappé à ses deux derniers prédécesseurs.