États-Unis

Les démocrates sauvent le New Jersey

(New York) Le gouverneur sortant du New Jersey, le démocrate Phil Murphy, a été réélu de justesse mercredi avec une avance beaucoup plus courte sur son challenger républicain que les prévisions des sondages, permettant aux démocrates de sauver la face après une défaite en Virginie qui a encore affaibli Joe Biden.