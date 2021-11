(Washington) Des officiers de l’armée américaine ont appelé à la clémence à l’égard d’un Pakistanais détenu dans la prison de Guantanamo et qui a décrit les tortures qu’il a subies pendant trois ans aux mains de la CIA.

Agence France-Presse

Majid Khan a été condamné vendredi à 26 ans de prison, après avoir plaidé coupable pour son aide apportée à Al-Qaïda en 2002.

La veille de sa condamnation, cet homme de 41 ans avait raconté dans une lettre lue lors de l’audience comment il avait été violé, battu et soumis à des interrogatoires brutaux.

Dans une lettre dévoilée par le New York Times, les sept militaires, qui faisaient partie du jury de huit personnes lors du procès de M. Khan, dénoncent ce traitement comme « une tache sur la fibre morale de l’Amérique ».

« Les membres du jury énumérés ci-dessous recommandent la clémence dans le cas de Majid Shoukat Khan », déclarent les officiers, dont six officiers de l’armée de terre et de la marine et un Marine, qui ont signé la lettre avec leur numéro de juré, restant ainsi anonymes.

« M. Khan a commis des crimes graves contre les États-Unis et leurs partenaires. Il a plaidé coupable de ces crimes et a assumé la responsabilité de ses actes. En outre, il a exprimé des remords pour l’impact sur les victimes et leurs familles », écrivent-ils.

L’impact éventuel de cette lettre n’est pas clair, mais la position adoptée par tous les membres du jury, à l’exception d’un seul, est inhabituelle.

Sur la base d’un accord de plaidoyer antérieur – dont les jurés n’avaient pas connaissance – M. Khan pourrait être libéré dès l’année prochaine, après avoir passé 19 ans en détention aux États-Unis.

« M. Khan a été soumis à des abus physiques et psychologiques bien au-delà des techniques d’interrogatoire renforcées approuvées », déplorent les militaires dans leur lettre. « Ces mauvais traitements n’ont eu aucune valeur pratique en termes de renseignements ou de tout autre avantage tangible pour les intérêts américains ».

« Aujourd’hui, à l’âge de 41 ans, il a des remords et ne représente plus une menace extrémiste », ajoutent-ils.

« Je ne suis plus le jeune enfant impressionnable et vulnérable que j’étais il y a 20 ans », a déclaré le prisonnier de Guantanamo à la cour. « Je rejette Al-Qaïda, je rejette le terrorisme. »

Son témoignage sur la torture est étayé par la propre enquête du Sénat américain sur l’utilisation de la torture par la CIA après les attentats du 11 septembre 2001.