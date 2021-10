PHOTO JACQUELYN MARTIN, ASSOCIATED PRESS

Les quatre grandes pétrolières américaines semblent surtout vouloir « renforcer leur image publique tout en continuant à produire des milliards de barils de combustibles fossiles et investir dans de nouvelles extractions de pétrole et de gaz », selon un rapport présenté devant un commission parlementaire présidée par la représentante démocrate de l’État de New York Carolyn Maloney.