(Atlanta) Une fusillade a fait au moins deux morts mercredi matin, au centre-ville d’Atlanta.

Associated Press

Les victimes sont une femme et le tireur présumé, selon la police.

Les policiers avaient été informés de tirs dans un immeuble un peu avant 3 h 30, heure locale, et des agents étaient sur place moins de cinq minutes plus tard, selon le chef de la police de la ville, Rodney Bryant. Les policiers auraient échangé des tirs avec un homme qui tirait sur eux, a-t-il ajouté.

Les policiers ont trouvé une femme décédée dans un appartement. Le chef Bryant a dit que la femme et le tireur se connaissaient apparemment, puisqu’aucune trace d’entrée par effraction n’a été trouvée. Plusieurs armes ont été retrouvées sur place.

La presse locale rapporte que la fusillade a eu lieu à Atlantic House Midtown, un luxueux immeuble de 32 étages qui compte parmi les plus hautes résidences de la ville. Les échanges de tirs n’ont pas fait d’autres victimes, mais si des balles ont percé les appartements voisins.

L’incident a donné lieu à un imposant déploiement policier. L’escouade tactique, un blindé et un drone ont notamment été déployés.

L’enquête a été confiée au Georgia Bureau of Investigations, une procédure normale quand des policiers municipaux ouvrent le feu.

Ailleurs au pays, une fusillade survenue mardi soir dans une résidence de Kenosha, dans le sud-est du Wisconsin, a fait au moins trois morts et deux blessés graves. La police dit croire qu’il s’agit d’un incident isolé et l’enquête se poursuit. On ne dispose pas de plus de détails, notamment concernant l’âge des victimes.