(Los Angeles) L’ex-président américain Bill Clinton, 75 ans, a quitté dimanche matin l’hôpital de Californie où il avait été admis mardi pour une infection, a annoncé le chef de l’équipe de médecins qui l’ont soigné.

Agence France-Presse

« Le président Clinton est sorti du centre médical UC Irvine aujourd’hui », a indiqué le Dr Alpesh N. Amin dans un communiqué diffusé par le porte-parole de M. Clinton sur Twitter.

Des images en direct de la chaîne CNN ont montré M. Clinton, masque sur le visage et accompagné de son épouse Hillary, quitter l’établissement et lever le pouce face aux caméras.

« Sa fièvre et le nombre de ses globules blancs sont revenus à la normale et il va rentrer chez lui à New York pour finir son traitement par antibiotiques », a ajouté le Dr Amin.

L’ex-président aura passé cinq nuits à l’hôpital.

Selon les médias américains, il a d’abord été affecté par une infection des voies urinaires qui s’est propagée au système sanguin, provoquant une septicémie.

Il se trouvait en Californie pour un évènement lié à sa fondation quand il s’est senti fatigué. Il s’est rendu à l’hôpital où le risque de COVID-19 ou de problèmes cardiaques a été écarté.

Président des États-Unis de 1993 à 2001, il a eu de nombreux problèmes de santé par le passé. Il a notamment dû être hospitalisé en 2004, lorsqu’il a subi un quadruple pontage coronarien pour libérer quatre artères bouchées, et en 2010 quand il a subi une angioplastie.

Ce qui l’a poussé à adopter un régime végétarien et à évoquer en public le changement de diète qu’il a entrepris pour avoir une meilleure santé.

« Les choses auraient peut-être été différentes si je n’avais pas mangé autant de hamburgers et de steaks, et si j’avais eu moins de stress dans ma vie », a-t-il ainsi dit à la chaîne ABC.

À son départ de la Maison-Blanche après deux mandats, ce bon vivant s’est jeté dans de nombreuses causes humanitaires et diplomatiques.

Il a parcouru le monde, autant pour participer à des conférences généreusement rémunérées que pour se rendre dans des régions sinistrées ou lever des fonds pour la lutte contre le sida.

Petit à petit, son rythme a ralenti. Il reste impliqué dans sa fondation, a soutenu la campagne – infructueuse – de son épouse face à Donald Trump en 2016, mais voyage moins.

Il est installé avec Hillary Clinton à Chappaqua, dans l’État de New York.