PHOTO RENEE JONES SCHNEIDER, ASSOCIATED PRESS

Une fusillade dans un bar fait un mort et 14 blessés

(Saint Paul) Une femme a trouvé la mort lors d’une fusillade ayant éclaté dans un bar engorgé de St. Paul, au Minnesota.

Selon les autorités, 14 autres personnes ont été blessées. La fusillade est survenue après minuit au bar Seventh Street Truck Park.

La police a indiqué que les premiers éléments de l’enquête indiquaient que plusieurs personnes avaient ouvert le feu.

Trois hommes blessés au cours de la fusillade ont été arrêtés après avoir reçu des soins. Ils seront détenus dans une prison du comté de Ramsey lorsqu’ils recevront leur congé de l’hôpital, a dit le Service de police de St. Paul. Aucune accusation n’a été portée.

Les autorités cherchent toujours à déterminer ce qui a pu provoquer la fusillade.

« Le bar était rempli. Plusieurs personnes s’amusaient et nous avons quelques individus qui ont décidé de sortir leur arme et de tirer sans discrimination, sans égard pour la vie humaine, a déclaré un porte-parole de la police, Steve Linders. Je pense à cette pauvre femme qui s’amusait. Une minute, elle danse, sourit et rigole, une minute elle meurt dans les bras d’un ami. C’est vraiment une tragédie. »

La victime est une femme âgée de la vingtaine. Tous les blessés devraient s’en sortir, selon la police.

Le bar Seventh Street Truck est situé dans le quartier des spectacles, juste au sud du Xcel Energy Center, le domicile du Wild du Minnesota de la LNH. M. Linders a dit que la police n’avait pas récemment reçu de signalement au sujet de l’établissement.

« Cet endroit n’est pas sur notre radar. On n’a jamais vu un évènement comme celui, nulle part », a souligné M. Linders.