États-Unis

Coopération à la frontière

Antony Blinken au Mexique pour contenir le crime et les trafics

(Mexico) Les États-Unis et le Mexique ont ouvert vendredi une « nouvelle étape » dans leur lutte contre les trafics de drogue, d’armes et de migrants le long de leur 3150 kilomètres de frontière, en annonçant la refonte d’une coopération que le Mexique voulait plus équilibrée avec son puissant voisin.