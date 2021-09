« Les États-Unis ne se replient pas sur eux-mêmes », a assuré Jen Psaki, ajoutant : « Remettre des alliances en place ne signifie pas ne plus avoir de désaccords. »

(Washington) Le président américain, qui doit s’exprimer mardi à New York devant l’Assemblée générale des Nations unies, dira qu’il ne « cherche pas à mener […] une nouvelle Guerre froide avec quelque pays que ce soit », a dit lundi la porte-parole de la Maison-Blanche.

À propos de la Chine plus particulièrement, Jen Psaki a indiqué lors du point-presse quotidien de la Maison-Blanche : « Notre relation avec la Chine est une relation non pas de conflit, mais de compétition ».

M. Biden, qui a froissé bien des alliés par sa gestion perçue comme très unilatérale du retrait d’Afghanistan, et qui a provoqué une grave crise diplomatique avec la France à propos d’un gros contrat d’armement, se rend à New York avec un discours de rassemblement, selon ce haut responsable.

« Les États-Unis ne se replient pas sur eux-mêmes », a assuré Jen Psaki, ajoutant : « Remettre des alliances en place ne signifie pas ne plus avoir de désaccords. »

À propos de la France, Jen Psaki a expliqué que les administrations des deux pays étaient en contact pour organiser l’entretien téléphonique que Joe Biden a demandé à son homologue Emmanuel Macron.

Le président américain en profitera pour « rappeler notre engagement à travailler avec l’un de nos plus anciens et plus proches partenaires sur une série de défis auxquels la communauté internationale fait face », a dit la porte-parole de la Maison-Blanche.

La France accuse les États-Unis d’avoir conclu sans l’en avertir une nouvelle alliance qui verra l’Australie s’équiper en sous-marins américains, ce qui saborde une gigantesque commande passée par les Australiens aux Français il y a quelques années.

Interrogée pour savoir si les États-Unis envisageaient de renoncer éventuellement à ce contrat avec l’Australie, Jen Psaki à répondu : « Non, nous n’en avons pas » l’intention.