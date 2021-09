États-Unis

Vaccin obligatoire pour l’assemblée générale de l’ONU, Moscou fâché

(New York) Tous les dirigeants et diplomates participant à l’Assemblée générale de l’ONU, du 21 au 27 septembre à New York, devront montrer une preuve de vaccination contre la COVID-19, en vertu des règles en vigueur dans la ville, une obligation qui a suscité la colère de Moscou.