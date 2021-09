PHOTO ANDREW HARNIK, ASSOCIATED PRESS

Joe Biden, s’il veut augmenter la fiscalité sur les grandes entreprises et les plus riches, annulant les faveurs de l’ère Trump, promet de ne pas toucher à celle des Américains de la classe moyenne. Il veut aussi leur apporter plus de sérénité financière, en réduisant les coûts de la santé, de l’éducation et de la garde d’enfants.