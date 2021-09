Alors que le monde découvre avec horreur les attentats du 11 septembre 2001, la famille Shrivastava, dans le New Jersey, traverse un moment autrement historique: la naissance de leur premier enfant, Anish.

Agence France-Presse

Vingt ans plus tard, ils racontent comment le jour de sa naissance a affecté sa vie, sa façon de penser et ses proches - à commencer par son oncle, qui travaillait dans les tours jumelles et dont il a sûrement sauvé la vie en naissant ce jour-là.

À voir en vidéo.