États-Unis

One World Trade Center, gratte-ciel emblème de la résilience new-yorkaise

C'est le gratte-ciel qui a remplacé, dans le ciel de New York, les tours jumelles du World Trade Center parties en fumée. Le One World Trade Center est à son tour devenu l'un des bâtiments emblématiques de la métropole, dans l'axe formé par l'Empire State Building et la Statue de la Liberté.