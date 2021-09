(Houma) La restauration complète de l’électricité dans certaines des régions les plus durement frappées par l’ouragan Ida en Louisiane pourrait prendre encore quelques semaines, a averti samedi le chef d’Entergy Louisiana.

Associated Press

Au moins 16 décès ont été imputés à la tempête en Louisiane, au Mississippi et en Alabama.

Ida a endommagé ou détruit plus de 22 000 poteaux électriques, plus que les ouragans Katrina, Zeta et Delta réunis, un impact que le président et chef de la direction d’Entergy, Phillip May, a qualifié de « stupéfiant ».

Plus de 5200 transformateurs sont tombés.

« Le niveau de dévastation rend assez difficile ou presque impossible d’entrer et d’évaluer pleinement certains endroits », a déclaré Phillip May à propos de cinq paroisses du sud-est de la Louisiane confrontées aux retards les plus longs. La société prévoit une restauration à pleine puissance d’ici le 29 septembre ou même plus longtemps pour certains clients.

Le courant a été rétabli chez environ un quart des habitants de La Nouvelle-Orléans et dans tous les hôpitaux de la ville, et les 27 sous-stations de la ville sont prêtes à servir les clients, a déclaré Deanna Rodriguez, présidente et chef de la direction d’Entergy New Orleans.

La plupart des clients devraient avoir le courant d’ici mercredi, a déclaré Entergy.