États-Unis

Ouragan Ida

Dur lendemain de veille pour la Louisiane

La Louisiane se remet péniblement de l’ouragan Ida, au cinquième rang des tempêtes les plus fortes jamais enregistrées aux États-Unis. Un million de foyers sont privés d’électricité et d’eau potable et la situation pourrait mettre des jours, voire des semaines, à se rétablir.