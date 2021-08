« Le déplacement et la réinstallation des réfugiés afghans aux États-Unis et ailleurs est l’une des plus grandes crises humanitaires de notre époque. Nous avons la responsabilité de faire notre part », a déclaré le PDG Brian Chesky sur Twitter.

PHOTO PAOLO SANTALUCIA, ASSOCIATED PRESS

(New York) Airbnb a offert mardi un logement gratuit à 20 000 réfugiés afghans dans le monde et a demandé davantage d’aide aux hôtes qui louent des propriétés via la société de colocation.

Associated Press

« Le déplacement et la réinstallation des réfugiés afghans aux États-Unis et ailleurs est l’une des plus grandes crises humanitaires de notre époque. Nous avons la responsabilité de faire notre part », a déclaré le PDG Brian Chesky sur Twitter. « J’espère que cela inspirera d’autres chefs d’entreprise à faire de même. Il n’y a pas de temps à perdre. »

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés a déclaré le mois dernier qu’environ 270 000 Afghans avaient été nouvellement déplacés à l’intérieur de leur propre pays depuis janvier – principalement en raison de l’insécurité et de la violence – ce qui porte la population totale déracinée à plus de 3,5 millions.

Des responsables de la Maison-Blanche ont indiqué que 28 vols militaires américains avaient transporté environ 10 400 personnes en sécurité hors de l’Afghanistan dans les 24 heures qui se sont terminées tôt lundi matin. Puis, 15 vols de C-17 au cours des 12 heures suivantes en ont transporté 6660 autres.