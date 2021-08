(Washington) Les États-Unis ont pleinement approuvé lundi le vaccin de l’alliance Pfizer/BioNTech pour les personnes de 16 ans et plus, a annoncé le régulateur américain, une décision qui devrait aider à renforcer les efforts de vaccination dans le pays.

Agence France-Presse

L’Agence américaine des médicaments, la FDA, « a approuvé le premier vaccin contre la COVID-19 » dans le pays, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le vaccin de Pfizer bénéficiait depuis décembre d’une autorisation d’urgence. Il continue à être disponible pour les enfants et adolescents de 12 à 15 ans sous cette autorisation conditionnelle, a précisé la FDA.

Même si des millions de personnes ont déjà reçu de façon sûre des vaccins contre la COVID-19, nous reconnaissons que pour certains, cette autorisation pourra donner plus de confiance dans la vaccination Janet Woodcock, directrice par intérim de la FDA, par voie de communiqué

« L’importante étape d’aujourd’hui nous rapproche un peu plus de renverser le cours de la pandémie aux États-Unis », a-t-elle ajouté.

Convaincre les hésitants

Cette autorisation complète pourrait non seulement convaincre certains hésitants, mais elle pourra aussi permettre à certaines autorités d’imposer la vaccination sans crainte de recours légaux. Le Pentagone avait notamment annoncé que tous les membres des forces armées américaines devraient être vaccinés une fois l’autorisation complète annoncée.

« Nous avons évalué les données scientifiques et les informations incluses dans des centaines de pages » et « effectué notre propre analyse de la sûreté et de l’efficacité » du vaccin, a détaillé Peter Marks, responsable scientifique au sein de la FDA. Il a précisé que le processus de production du vaccin avait également été vérifié, y compris via des visites d’usines.