États-Unis

Accusé de harcèlement sexuel

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo démissionne

(New York) La pandémie de coronavirus en avait fait une vedette politique nationale, mais un an plus tard, plombé par les accusations de harcèlement sexuel, le puissant gouverneur de New York Andrew Cuomo a fini par jeter l’éponge en annonçant sa démission mardi.