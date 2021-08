États-Unis

Floride

Le variant Delta nourrit l’inquiétude sur la santé des enfants

(Miami) De plus en plus d’enfants américains se retrouvent pris dans la vague d’infections à la COVID-19 causée par le variant Delta aux États-Unis, provoquant l’inquiétude des parents et alimentant la controverse politique juste avant la réouverture des écoles.