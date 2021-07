(Washington) Les Canadiens qui se demandent pourquoi les États-Unis ne semblent pas se précipiter pour assouplir les restrictions de voyage à leur frontière commune devraient jeter un coup d’œil plus au sud, où la frontière avec le Mexique suscite des questions politiques beaucoup plus épineuses pour la Maison-Blanche que son homologue du nord.

James McCarten La Presse Canadienne

Autoriser la reprise des voyages à une seule des deux frontières communes des États-Unis pourrait être considéré comme du favoritisme entre les deux voisins les plus proches du pays, selon des observateurs. Et le risque d’un afflux de voyageurs en provenance du Mexique risquerait d’exacerber une crise de réfugiés de longue date dans le sud des États-Unis.

Pourtant, l’approche ferme de l’administration Biden restreignant les visiteurs en provenance du Canada, malgré le plan du gouvernement libéral fédéral de commencer à autoriser les visiteurs américains entièrement vaccinés le mois prochain, a fait froncer les sourcils dans les deux pays, y compris parmi les experts.

« C’est une boîte noire du côté américain », a affirmé Laurie Trautman, directrice du Border Policy Research Institute de l’Université Western Washington à Bellingham. Elle fait valoir qu’aucune information et communication n’ont en ce moment émergé sur la direction que prendront les États-Unis.

Le Canada a annoncé lundi qu’à compter du 9 août, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés seront autorisés à entrer dans le pays, le reste du monde devant suivre le 7 septembre. Les règles d’entrée aux États-Unis restent toutefois inchangées.

Une situation qui a incité des législateurs américains et d’autres désirant davantage un assouplissement des règles à commencer à faire pression sur la Maison-Blanche pour qu’elle suive l’exemple du Canada.

« Il est temps que les États-Unis alignent leur politique frontalière sur la science, les faits et les données. Il est grand temps d’agir. Ouvrez la frontière américaine à nos voisins canadiens », a exhorté mardi le représentant de New York, Brian Higgins, un démocrate opposé aux restrictions aux frontières.

Il dit que le plan promis en début d’année sur la question des voyageurs canadiens se fait toujours attendre.

Les responsables canadiens affirment que l’exigence de la quarantaine de 14 jours sera levée à partir de la deuxième semaine d’août pour les voyageurs éligibles qui résident actuellement aux États-Unis et ayant été complètement vacciné avec des vaccins approuvés au Canada.

Cet assouplissement s’applique depuis le 5 juillet aux citoyens canadiens et résidents permanents entièrement vaccinés.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a mentionné plus tôt cette semaine qu’il s’attend à ce que les États-Unis prolongent les mesures, tout comme les deux pays l’ont fait chaque mois depuis le début de la pandémie.

Même le ton de Justin Trudeau sur les restrictions de voyage évolue. Mardi, le premier ministre a reconnu pour une rare fois que les approches adoptées par les deux pays ont été beaucoup plus « asymétriques » que ce que la plupart des gens semblent croire.

Alors que traverser la frontière par voie terrestre à des fins non essentielles a été largement interdit dans les deux sens pendant la durée de la crise sanitaire, les Canadiens – vaccinés ou non – n’ont jamais été interdits de se rendre aux États-Unis pour quelque raison que ce soit, a déclaré Trudeau.

Cette relation asymétrique n’a toutefois pas empêché le pays à travailler étroitement avec les États-Unis pour s’harmoniser, a précisé le premier ministre.

« Ils suivront leur science, ils prendront leurs propres décisions et nous travaillerons avec eux. Mais le Canada ne dictera pas plus ce que les États-Unis devraient faire concernant sa politique frontalière que nous n’accepterions que les États-Unis dictent notre politique frontalière », a déclaré Justin Trudeau.

Une lourde bureaucratie

Bien que la politique intérieure des États-Unis joue probablement un rôle, il convient de rappeler que les douanes et la protection des frontières sont une bureaucratie importante et lente qui pourrait ne pas être bien équipée pour faire face aux politiques qui diffèrent entre les deux frontières, a souligné Laurie Trautman.

« La façon dont l’organisation fonctionne, c’est une énorme bureaucratie, et je ne pense pas qu’ils veuillent faire une sorte de découpage et de copier-coller d’un endroit à un autre », a-t-elle expliqué.

« Je ne suis pas certaine que l’administration Biden ait vraiment compris ce qu’il faut faire à la frontière du sud et comment gérer un grand nombre de demandeurs d’asile et de demandes de statut de réfugié. Il y a probablement un sentiment que ; « Si nous l’ouvrons, alors il y en aura plus ». »

Les récents changements apportés aux règles canadiennes signifient également que les enfants de moins de 12 ans accompagnés de membres de la famille entièrement vaccinés et éligibles seront exemptés de quarantaine à leur entrée au Canada, à condition qu’ils portent un masque dans les lieux publics et évitent les « lieux collectifs ».

Tous les voyageurs devront soumettre un résultat de test négatif à la COVID-19 et une preuve de vaccination avant leur arrivée par le biais de l’application ArriveCAN.

Les tests à l’arrivée pour tous les voyageurs ne se feront plus systématiquement, à partir du 9 août. On se contentera de tests aléatoires afin de garder un œil sur la possible circulation de variants de la COVID-19.

À compter du 9 août, les aéroports d’Halifax, de Québec, d’Ottawa, de Winnipeg et d’Edmonton seront également ajoutés à la liste des villes canadiennes où les vols internationaux seront autorisés à atterrir. Les voyageurs aériens ne seront plus tenus de passer les trois premières nuits de leur quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement.

Mme Trautman croit qu’il est probable que les autorités frontalières des deux pays devront trouver un moyen de traiter séparément les voyageurs vaccinés et non vaccinés, un peu comme le système Nexus, qui permet aux voyageurs éligibles et préautorisés de traverser la frontière plus rapidement.

« Je pense que cela est en train d’être examiné, a-t-elle affirmé. Tous les postes frontaliers n’auront pas nécessairement l’infrastructure ou la capacité physique pour faire quelque chose comme ça. »