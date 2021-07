États-Unis

Poursuivies après la crise des opioïdes

Quatre pharmaceutiques prêtes à payer 26 milliards

(New York) Accusés d’avoir alimenté la crise des opioïdes qui ravage les États-Unis, le laboratoire Johnson & Johnson et trois gros distributeurs américains de médicaments ont accepté de payer 26 milliards US (32 milliards CAN) pour solder des milliers de litiges, a annoncé mercredi la procureure de l’État de New York.