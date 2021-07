États-Unis

L’Ouest nord-américain brûle déjà à une vitesse alarmante

(Los Angeles) La saison des incendies ne fait que commencer, mais des centaines de milliers d’hectares partent déjà en fumée : l’Ouest des États-Unis et du Canada font face à une vague de chaleur et une sécheresse persistante, poussant les incendies de forêt à se multiplier et les autorités à rationner la consommation d’eau et d’électricité.