Des vaccins pour tous, partout

La vaccination stagne au Québec et le gouvernement Legault réfléchit à des idées pour inciter le plus de Québécois possible à se faire vacciner. De retour de New York, notre journaliste a constaté que les mesures incitatives pour convaincre les gens de recevoir le vaccin sont très nombreuses dans la Grosse Pomme. En voici cinq.