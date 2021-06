États-Unis

Landslide : The Final Days of the Trump Chairman

Michael Wolff lancera un troisième livre sur Donald Trump

(New York) L’auteur de Fire and Fury (Le Feu et la fureur : Trump à la Maison-Blanche), le succès de librairie de 2018 qui a contribué à lancer la vague de témoignages internes sur le séjour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en aura davantage à raconter le mois prochain.