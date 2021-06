New York célèbre la fin des restrictions avec des feux d'artifice

Des feux d'artifice ont été tirés dans la ville de New York et à travers l'État pour célébrer le fait que plus de 70% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

La Presse

Cela a permis la levée des dernières restrictions, a annoncé mardi le gouverneur Andrew Cuomo.

