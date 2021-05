PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Dans cette photo prise le 30 janvier 1977, l’ancien secrétaire de la Marine et le sénateur John Warner et son épouse de l’époque, l’actrice Elizabeth Taylor, lors du 42e dîner des New York Film Critics Circle Awards à New York. Warner, élu républicain, ancien secrétaire de la Marine et l’un des experts militaires les plus influents du Sénat, est décédé à 94 ans.