Le gouverneur démocrate de l'État de New York, Andrew Cuomo, a annoncé aujourd'hui un incitatif à la vaccination : « Vax and Scratch », un plan établi en partenariat avec la New York State Lottery.

La Presse

À compter du 24 mai et ce, jusqu'au 28 mai, les résidents de l'État de New York âgés de 18 ans et plus qui se présentent dans dix centres de vaccination ciblés par cette campagne se verront remettre un billet de loterie. Le grand prix s'élève à 5 millions de dollars.

