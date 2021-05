États-Unis

Les Américains complètement vaccinés n’ont plus besoin de masque à l’intérieur

(Washington) Les Américains vaccinés contre la COVID-19 n’ont plus besoin de porter de masque en intérieur, ont déclaré jeudi les autorités sanitaires, faisant en partie tomber un des symboles de la pandémie, dont le port avait pour la première fois été recommandé pour tous aux États-Unis il y a plus d’un an.