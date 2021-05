États-Unis

COVID-19

« New York est en train de revenir »

(New York) Le maire de New York a annoncé qu’il prévoyait une « réouverture complète » de sa ville le 1er juillet tout en prédisant un « été extraordinaire ». Bien que son optimisme ne soit pas unanime, aucun doute possible : New York n’est plus la ville fantôme qu’elle était au début de la pandémie.