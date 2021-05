États-Unis

Entrevue avec Ruth Ben-Ghiat

« Les mensonges de Trump sont maintenant au cœur de l’identité républicaine »

Quatre mois après l’assaut mortel contre le Capitole, la dérive autoritaire du Parti républicain est plus visible que jamais – et mine les fondements mêmes de la démocratie américaine, explique Ruth Ben-Ghiat, spécialiste du fascisme, professeure d’histoire à l’Université de New York et autrice du livre à succès Strongmen – Mussolini to the Present. La Presse lui a parlé.