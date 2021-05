États-Unis

New York

Restrictions assouplies et réouverture du métro 24h/24 dès la mi-mai

(New York) Nouveau pas vers le retour à la normale à New York : le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé une réouverture du métro 24h/24 le 17 mai et une levée des restrictions chiffrées de capacité imposées aux commerces et lieux culturels le 19 mai.