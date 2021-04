États-Unis

COVID-19

New York vise une « réouverture complète » pour le 1er juillet

(New York) Après des mois de prudence face à une deuxième vague de COVID-19, le maire de New York a annoncé jeudi qu’il prévoyait une « réouverture complète » de la ville au 1er juillet, tandis que le gouverneur de New York affirmait qu’elle pourrait intervenir « avant ».