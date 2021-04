(New York) Le FBI a perquisitionné mercredi l’appartement new-yorkais de Rudy Giuliani, ex-avocat personnel de Donald Trump et ancien maire de New York, dans le cadre d’une enquête sur ses activités en Ukraine, ont indiqué mercredi plusieurs médias américains.

Agence France-Presse

Selon le New York Times, citant des sources anonymes, le mandat de perquisition avait été obtenu par les procureurs fédéraux de Manhattan, et « des appareils électroniques » ont été saisis, un événement rarissime pour un avocat.

Contactés, ni les procureurs de Manhattan ni le FBI n’ont confirmé l’information.

Les procureurs fédéraux enquêtent depuis plusieurs mois sur les activités de lobbying de M. Giuliani en Ukraine, et plus particulièrement sur la possibilité que l’ex-avocat personnel de Donald Trump, lui-même ex-procureur fédéral de Manhattan, soit intervenu auprès du gouvernement Trump en 2019 au nom de responsables et hommes d’affaires ukrainiens, selon plusieurs médias.

M. Giuliani, 76 ans, n’a pas été inculpé et les procureurs n’ont jamais parlé officiellement de cette enquête.

Mais à l’automne 2019, il s’était retrouvé au cœur du scandale ukrainien qui ébranlait la présidence Trump. Les efforts de Rudy Giuliani pour convaincre Kiev de livrer des informations compromettantes sur Joe Biden étaient alors apparus au grand jour, et avaient contribué à mener le président américain au bord de la destitution.

Deux hommes ayant travaillé pour lui en Ukraine, Lev Parnas et Igor Fruman, avaient aussi été inculpés à New York fin 2019 pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

Ces derniers mois, Rudy Giuliani fut l’un des plus fervents défenseurs de Donald Trump et de ses affirmations que la présidentielle de 2020 avait été truquée en faveur de Joe Biden.