(Washington) Les nouveaux cas de COVID-19 sont de nouveau en baisse aux États-Unis, repassant sous la barre des 60 000 infections quotidiennes en moyenne ces sept derniers jours, grâce aux effets, selon des experts, de la campagne de vaccination.

Après avoir atteint des sommets cet hiver, le nombre de cas quotidiens aux États-Unis avait fortement baissé à partir de mi-janvier, mais avait légèrement remonté ces dernières semaines.

Désormais, « le nombre d’infections est retombé sous la barre des 60 000 par jour, pour la première fois depuis un mois », a observé sur Twitter Ashish Jha, chercheur à l’école de santé publique de l’Université Brown. « Cette fois, je pense que cela va durer. Pourquoi ? Les vaccins ! », a-t-il dit.

« Mi-mars, lorsque la dernière petite poussée (de l’épidémie) a eu lieu, 21 % de la population était vaccinée », a-t-il remarqué. « Aujourd’hui, c’est le double. »

Un peu plus de 42 % des Américains (près de 140 millions de personnes) ont reçu au moins une dose de vaccin, et 28,5 % sont complètement vaccinés, selon les données des Centres de lutte et de prévention contre les maladies, la principale agence fédérale de santé publique du pays.

« En Israël, une fois que 45 % de la population a été complètement vaccinée, les cas ont commencé à dégringoler », a rappelé Ashish Jha.

Les experts s’inquiètent toutefois d’un ralentissement attendu dans le rythme des vaccinations, déjà en partie observé : le nombre d’injections est actuellement en moyenne de 2,6 millions par jour, contre autour de 3 millions mi-avril.

Des difficultés d’accès persistent pour certaines parties de la population, mais le scepticisme vis-à-vis des vaccins est aussi pointé du doigt. À mesure que les personnes favorables à la vaccination reçoivent leurs doses, la part de celles ne souhaitant pas d’injection grandit parmi les personnes éligibles.

Selon un sondage réalisé par les autorités américaines le mois dernier, la majorité des États où la part des personnes affirmant ne pas vouloir se faire vacciner était la plus importante sont conservateurs.