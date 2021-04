États-Unis

Hommes noirs abattus

Le déluge de vidéos incriminantes fait monter la pression sur la police

(Minneapolis) Toujours plus d’images effroyables, toujours plus de personnes tuées par des policiers, et un procès pour meurtre qui touche à sa fin. Aux États-Unis la confiance de la population envers les forces de l’ordre n’a peut-être jamais été à un niveau aussi bas.