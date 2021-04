(Washington) Plus de 100 millions de personnes avaient reçu vendredi au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis, selon les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.

Agence France-Presse

Dans le détail, plus de 101,8 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin, et 58 millions d’individus sont entièrement vaccinés, dont plus d’une personne sur deux chez les plus de 65 ans.

Confirmant la spectaculaire montée en puissance de la campagne de vaccination américaine, le président Joe Biden a promis que 90 % des adultes seraient éligibles au vaccin d’ici le 19 avril, et a annoncé l’objectif de 200 millions d’injections au centième jour de son entrée en fonction.

L’objectif du président démocrate est que les Américains puissent se rassembler « en petits groupes » pour célébrer la fête nationale du 4 juillet.

Trois vaccins sont désormais autorisés aux États-Unis : celui de Johnson & Johnson (une seule injection nécessaire par personne) et ceux de l’alliance Pfizer/BioNTech et de Moderna (deux doses).

Malgré ces progrès dans la vaccination de masse, le pays connaît une résurgence des cas positifs au coronavirus. La pandémie près de 1000 morts en moyenne par jour aux États-Unis, selon les autorités sanitaires.