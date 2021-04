PHOTO SAISIE D’ÉCRAN COURT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

(Minneapolis) Le premier ambulancier arrivé pour secourir l’Afro-Américain George Floyd a raconté jeudi devant le tribunal de Minneapolis l’avoir trouvé mort, avec plusieurs policiers « sur lui ».

Joy POWELL avec Charlotte PLANTIVE à Washington

Agence France-Presse

« Quand je suis arrivé, il était mort, et quand je l’ai déposé à l’hôpital, il était toujours en arrêt cardiaque », a déclaré Derek Smith au quatrième jour du procès pour meurtre du policier blanc Derek Chauvin.

Le 25 mai, dans cette grande ville du nord des États-Unis, quatre agents ont voulu interpeller le quadragénaire noir soupçonné d’avoir écoulé un faux billet dans une épicerie. Pour le maîtriser, ils l’ont plaqué au sol, menotté, et se sont appuyés sur lui pendant plus de neuf minutes.

« Les agents étaient encore sur lui », dit un ambulancier

Le plus expérimenté d’entre eux, Derek Chauvin, 45 ans dont 19 au service de la police de Minneapolis, a maintenu son genou sur le cou de George Floyd jusqu’à l’arrivée d’une ambulance, malgré ses supplications et celles de témoins affolés.

« Les agents étaient encore sur lui quand je me suis approché », a raconté Derek Smith, qui a immédiatement cherché le pouls de l’Afro-Américain au niveau de l’artère carotide. « Je n’en ai pas trouvé, j’ai pensé que le patient était mort. »

Une fois dans l’ambulance, une machine a confirmé que son rythme cardiaque était « plat », a ajouté son collègue Zachary Bravinder. « Cela veut dire que le cœur ne pompait pas de sang, ce n’est pas bon signe… »

Les deux hommes, assistés par un policier, puis par des pompiers, ont toutefois essayé de le ressusciter. « C’était un être humain, j’ai essayé de lui donner une seconde chance », a expliqué Derek Smith. Mais leurs efforts sont restés vains.

La défense plaide une mort causée par la drogue

Derek Chauvin, qui encourt 40 ans de prison, plaide non coupable dans ce dossier qui a suscité des manifestations géantes contre le racisme et les violences policières de New York à Seattle, mais aussi dans de nombreuses villes partout au monde.

Son avocat assure qu’il n’a pas causé la mort de George Floyd, mais que l’Afro-Américain de 46 ans a succombé à une overdose au fentanyl, combinée à des problèmes de santé. L’autopsie officielle a bien retrouvé des traces de ce puissant opiacé de synthèse dans le corps de la victime, mais a identifié « la compression du cou » comme cause du décès.

PHOTO SAISIE D’ÉCRAN COURT TV, VIA ASSOCIATED PRESS Très émue, Courteney Ross — mère de deux enfants — a dépeint George Floyd comme un homme « plein d’énergie », « doux » avec qui la vie était « une aventure ». L’avocat du policier Derek Chauvin l’a questionnée sur leur consommation de drogues.

Des experts médicaux seront convoqués pour en débattre devant les jurés, mais dès jeudi, l’avocat du policier, Eric Nelson, a cherché à étayer sa thèse lors de l’audition de Courteney Ross, une femme blanche de 45 ans qui a entretenu une relation intime avec George Floyd de 2017 à sa mort.

Très émue, cette mère de deux enfants a dépeint un homme « plein d’énergie », « doux » avec qui la vie était « une aventure » avant d’évoquer avec pudeur leur consommation de drogues.

« C’est une histoire classique de gens qui deviennent dépendants aux opiacés parce qu’ils souffrent de douleurs chroniques. Moi c’était au cou, lui au dos… », a-t-elle simplement expliqué.

« Brutalité »

Me Nelson l’a alors assaillie de questions sur la nature des drogues consommées, sur les effets de certaines pilules, sur leurs sources d’approvisionnement et sur un séjour à l’hôpital de George Floyd, début mars dernier, pour overdose.

Il a également souligné qu’ils avaient parfois acheté des drogues aux deux personnes qui se trouvaient avec George Floyd au moment de sa mort. L’un d’eux, Morries Hall, a déposé un recours jeudi pour éviter de témoigner au procès.

La stratégie de Me Nelson a suscité le courroux de la famille Floyd qui a dénoncé « une tactique facile quand les faits sont contre vous ».

« Des dizaines de milliers d’Américains luttent contre l’automédication et une dépendance aux opiacés et sont traités avec dignité, respect et soutien, et non avec brutalité », ont écrit leurs avocats dans un communiqué, en se disant confiants dans la capacité des jurés à « passer outre ».

Le procès de Derek Chauvin, qui comparaît libre, doit durer jusqu’à la fin avril et le verdict sera rendu dans la foulée. Ses trois ex-collègues Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao, seront jugés en août pour « complicité de meurtre ».