États-Unis

Frontière États-Unis-Mexique

Deux fillettes ont été jetées du haut d’un mur

(Washington) Deux fillettes équatoriennes de trois et cinq ans ont été jetées en pleine nuit du haut d’un mur de quatre mètres de hauteur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, a rapporté mercredi le service américain des Douanes et de la Protection des frontières (CBP).