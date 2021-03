(Washington) Le Pentagone a exprimé mercredi son inquiétude face à la montée des tensions aux frontières de l’Ukraine et en Crimée après des rapports de l’armée ukrainienne sur des renforts de troupes russes dans ces régions.

Agence France-Presse

« Nous sommes inquiets des récentes escalades de l’agression russe dans l’est de l’Ukraine, y compris des violations de l’accord de cessez-le-feu du 20 juillet qui a mené à la mort de quatre soldats ukrainiens le 26 mars, alors que deux autres ont été blessés », a déclaré le porte-parole du département américain de la Défense, John Kirby.

« Les actions déstabilisatrices de la Russie sapent la désescalade des tensions qui avait été réalisée » grâce au cessez-le-feu entre forces ukrainiennes et séparatistes prorusses, a-t-il ajouté, alors que les heurts armés se sont multipliés depuis janvier.

Kiev et Moscou se sont accusés mutuellement de l’escalade.

L’armée ukrainienne a récemment signalé un déploiement militaire russe aux frontières nord et est du pays, ainsi qu’en Crimée, mais des observateurs ont lié ces mouvements à des exercices militaires.

« C’est une des raisons pour lesquelles (….) nous avons contacté les Russes, pour tenter de clarifier ce qu’il se passe exactement », a expliqué John Kirby.

Le chef d’état-major des armées américaines, le général Mark Milley, s’est entretenu mercredi avec le chef d’état-major russe, Valery Gerasimov, et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Rouslan Khomtchak, a précisé le porte-parole.

Rouslan Khomtchak a dénoncé mardi « une menace pour la sécurité militaire », affirmant que les séparatistes comptent 28 000 combattants dans l’est de l’Ukraine et « plus de 2000 instructeurs et conseillers militaires » russes. Moscou a toujours nié avoir des hommes ou des armes sur le terrain.

John Kirby a indiqué que les forces américaines basées en Europe avaient été placées en phase de surveillance renforcée contre une « crise imminente potentielle » et que les États-Unis avaient évoqué les tensions en Ukraine avec leurs partenaires de l’OTAN.

Mardi, le conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, a assuré du « soutien indéfectible des États-Unis pour la souveraineté, l’intégrité territoriale (de l’Ukraine) face à la poursuite de l’agression », lors d’un entretien téléphonique avec Andreï Yermak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le conflit, qui a fait plus de 13 000 morts, a débuté en 2014 juste après l’annexion russe de la Crimée dans la foulée d’une révolution pro-occidentale à Kiev.