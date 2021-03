(Washington) Joe Biden le répète sur tous les tons : il veut « voir grand ».

Jerome CARTILLIER

Agence France-Presse

Le président américain lance cette semaine la deuxième offensive de son mandat : un projet d’investissements massifs dans les infrastructures s’accompagnant de hausses d’impôts qui restent à définir, mais font déjà hurler ses adversaires politiques.

Preuve de l’importance qu’il attache à ce dossier, qui pourrait être un marqueur de sa présidence, il s’exprimera mercredi depuis Pittsburgh, dans le nord-est, la ville où il a lancé sa campagne il y a deux ans.

Et signe d’une présidence qu’il veut audacieuse et réformatrice, celui que Donald Trump avait tenté de caricaturer en « Sleepy Joe » (Joe l’endormi) sans idées ni lignes directrices devrait avancer des chiffres qui pourraient, une nouvelle fois, donner le tournis.

Après avoir fait adopter par le Congrès un plan de sauvetage centré sur la pandémie de COVID-19 de près de 2000 milliards de dollars, il pourrait cette fois-ci vanter les mérites d’une enveloppe de 3000, voire 4000 milliards.

Objectif affiché ? « Reconstruire notre économie et créer des emplois mieux payés pour les travailleurs américains », selon la formule de sa porte-parole Jen Psaki.

Le projet s’articule autour d’une promesse mille fois répétée en campagne : « Build Back Better » (« Reconstruire mieux »), visant à moderniser les installations, relever le défi de la compétitivité face à la Chine, mais aussi à placer les enjeux climatiques au cœur de la politique américaine.

La Maison-Blanche est jusqu’ici restée avare en détails, alimentant les spéculations sur les projets et les sommes envisagées, mais aussi la stratégie politique.

Seule certitude : le discours de Pittsburgh ne sera que le point de départ d’une âpre bataille au Congrès à l’issue très incertaine. Sa majorité y est en effet étriquée, et les tractations s’annoncent redoutables.

Les mois à venir mettront à l’épreuve les qualités de négociateur et de fin connaisseur des rouages de Washington de ce « vieux lion » de la politique, selon l’expression de Barack Obama.

Buttigieg en première ligne

Restaurer ou construire des routes, des ponts, des voies ferrées, des ports et des aéroports ? L’idée est bien sûr parlante pour le grand public, d’autant que nombre d’infrastructures aux États-Unis datent des années 1950 et que leur délabrement ne fait pas débat.

Mais au-delà de la célèbre ritournelle « c’est un sujet sur lequel démocrates et républicains peuvent s’entendre », dégager un consensus politique n’est pas une mince affaire.

Les deux prédécesseurs de Joe Biden, Donald Trump et Barack Obama, avaient, eux aussi, slogans à l’appui, fait de grandes promesses sur ce thème. Elles sont restées lettre morte.

La question revient en boucle : comment les financer ?

Ancien rival de Joe Biden dans les primaires démocrates, Pete Buttigieg, désormais ministre des Transports, qui sera en première ligne sur ce dossier, assure que tout sera différent cette fois-ci, que les étoiles sont alignées.

« Je pense que nous avons une occasion extraordinaire d’avoir le soutien des deux partis pour voir grand et faire preuve d’audace sur les infrastructures », martèle le jeune ministre.

« Les Américains n’ont pas besoin qu’on leur explique que nous devons agir sur les infrastructures et la réalité est que vous ne pouvez séparer la dimension climatique » de ce défi.

Si l’enthousiasme et le capital politique de Pete Buttigieg sont réels, la tâche s’annonce ardue.

Pour DJ Gribbin, expert au sein de la Brookings Institution et ancien conseiller de Donald Trump sur les infrastructures, Joe Biden ferait bien de s’inspirer des erreurs de ses prédécesseurs.

Il s’agit d’abord de définir avec précision le rôle du gouvernement fédéral qui n’est, dans l’écrasante majorité des cas, pas le propriétaire de ces infrastructures.

Mais il s’agit aussi de se méfier du risque d’un projet trop « technique » et de garder toujours garder en tête l’appétit des Américains, et de leurs élus, pour des projets « tangibles » : quelle réduction dans mes temps de transport ? Les nids-de-poule sur les routes seront-ils éliminés ?

S’il ne change pas d’approche, Joe Biden se heurtera, lui aussi, au Congrès, écrit DJ Gribbin dans un billet de blogue. Et échouera.

« Et la tradition des futurs candidats à la présidentielle promettant en vain des milliers de milliards de dollars pour nos infrastructures se perpétuera ».

Un plan d'infrastructures indispensable et un financement en question

Delphine TOUITOU

Agence France-Presse

Les investissements de quelque 3000 milliards de dollars dans les infrastructures, que le président américain Joe Biden va détailler mercredi, se heurtent au casse-tête de leur financement.

Quel est le constat ?

Construits pour la plupart dans les années 1950, 60 et 70, les autoroutes, les routes, les ponts, les voies ferrées, les aéroports et autres infrastructures sont en très mauvais état. Il y a en outre un besoin crucial d’infrastructures respectueuses de l’environnement.

La fédération des ingénieurs civils américains (ASCE), qui publie tous les quatre ans un rapport, tire la sonnette d’alarme depuis longtemps. Dès 1998, elle attribuait ainsi aux infrastructures la note D (pour « déficientes ») sur une échelle de A à F.

En publiant son dernier rapport début mars, elle constatait pour la première fois une modeste amélioration, attribuant alors la note globale C-.

Pas de quoi se réjouir pour autant puisque sur 17 catégories, 11 ont reçu la note D dont les écoles, les équipements aéroportuaires, les routes ou encore les transports en commun. Seuls les ports obtiennent la note B, tous les autres la note C.

« 45 % des Américains n’ont pas un accès fiable aux services de transport en commun », note la Fédération.

De plus, elle estime désormais à 2590 milliards de dollars les besoins totaux en infrastructures du pays au cours des 10 prochaines années, contre 2100 milliards précédemment.

De son côté, la fédération américaine des constructeurs de routes et de transports (ARTBA) estime que « 220 000 ponts américains (36 %) nécessitent des travaux de réparation ». 79 500 doivent même être remplacés.

Quelle est la position des deux partis ?

Démocrates et républicains s’accordent sur la nécessité de moderniser des infrastructures vieillissantes.

Donald Trump avait lui-même estimé que celles-ci étaient « en décrépitude ». En 2018, il avait proposé un plan de 1500 milliards de dollars qui n’a jamais été examiné au Congrès.

Avant lui, Barack Obama avait proposé en 2014 plus de 300 milliards d’investissements sur quatre ans pour rénover routes et ponts. Un échec également.

« Je pense que cette fois, nous pouvons vraiment y arriver », a estimé vendredi Pete Buttigieg, le ministre des Transports sur CNBC.

Quel est le plan de l’administration Biden ?

Joe Biden estime que de vastes investissements sont indispensables pour favoriser une croissance durable tout en s’attaquant aux problèmes environnementaux.

Il compte donc moderniser les infrastructures existantes – pour réduire notamment les congestions sur les routes et la pollution – et lancer des projets « verts » dans le secteur de l’eau, des transports et de l’énergie.

Le président démocrate n’a pas confirmé le montant, mais certains médias ont évoqué des investissements allant jusqu’à 4000 milliards de dollars.

Avec quel financement ?

Le financement est un véritable casse-tête, car aucune infrastructure n’est financée de la même manière.

À titre d’exemple : les aéroports sont gérés par des investisseurs privés ; le système d’autoroutes reliant les États (Interstate highway system) a été construit par le gouvernement, mais son entretien est maintenant essentiellement du ressort des États tandis que la construction et l’entretien des routes secondaires reviennent aux comtés.

De nombreuses autoroutes sont gratuites pour les usagers. Sans recettes, leur maintenance laisse à désirer.

La semaine dernière, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a indiqué au Congrès qu’une partie du financement pourrait provenir de l’augmentation des impôts sur les sociétés.

L’administration Biden veut remonter le taux d’imposition à 28 % contre 21 % actuellement. Elle envisage aussi d’augmenter les impôts des plus riches, ceux dont les salaires annuels dépassent les 400 000 dollars.

Preuve de la complexité du financement, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a proposé vendredi une taxe au kilomètre, selon le principe de l’utilisateur payeur, avant de faire machine arrière lundi sur CNN.

Il a également écarté la possibilité d’instaurer une taxe sur l’essence puisque l’objectif est de muer vers les voitures électriques.

« Les propriétaires et exploitants d’infrastructures doivent facturer, et les Américains être prêts à payer, des tarifs reflétant le coût réel de l’utilisation, de l’entretien et de l’amélioration des infrastructures », préconise la fédération des ingénieurs civils.

Quel coût pour l’économie en cas de nouvel échec ?

Si les investissements n’étaient pas effectués, « la facture de l’infrastructure en souffrance aux États-Unis coûtera à chaque ménage américain environ 3300 dollars par an, soit 63 dollars par semaine », estime l’ASCE.

À l’horizon 2039, un sous-investissement chronique dans les infrastructures coûterait 10 000 milliards de dollars au PIB, plus de trois millions d’emplois et 2400 milliards d’exportations.